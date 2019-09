Polizei schreitet bei NPD-Fest ein

Grevesmühlen. Die Polizei ist bei einem Sommerfest der rechtsextremen NPD gegen den Auftritt von zwei Musikern wegen des Spielens indizierter Titel eingeschritten. Gegen die 36 und 46 Jahre alten Männer werde nun wegen Volksverhetzung ermittelt, teilte die Polizei am Montag mit. Beiden Männern seien weitere Auftritte bei dem Fest am Samstagabend in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) verboten worden.

Das Fest im sogenannten "Thing Haus" sei als Veranstaltung angezeigt, von der Polizei rechtlich aber als Versammlung eingeschätzt worden. Rund 115 Personen sollen teilgenommen haben, Anmelder war nach Polizeiangaben der frühere NPD-Abgeordnete David Petereit. Insgesamt waren den Angaben zufolge vier Bands aufgetreten.