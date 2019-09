Schwerin. Zwei Tage vor dem Beginn der großen Haushaltsdebatte im Landtag laufen sich die Fraktionen warm. Die Linke forderte am Montag Mehrausgaben in Höhe von rund 200 Millionen Euro, obwohl der von der Regierung vorgeschlagene Etat mit gut neun Milliarden Euro im Jahr 2020 und nur leicht weniger im Jahr 2021 schon Rekordwerte erreicht. Für die erste Lesung am Mittwoch sind zweieinhalb Stunden vorgesehen.

Die Linken-Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg verlangte am Montag unter anderem kostenloses Bus- und Bahnfahren für Kinder und Jugendliche (63 Millionen Euro), mehr Geld für die Lehrkräftegewinnung und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen an den Schulen (60 Millionen Euro), kleinere Kita-Gruppen (20 Millionen Euro) und 50 Millionen Euro mehr für die Regionen.

Nach einem Bericht der "Ostsee-Zeitung" vom Montag erwägt die Regierungspartei CDU ein kostenfreies "Azubi-Ticket" für MV. Wegen weiter Wege zu den Berufsschulen und damit verbundenen teuren Fahrten könne es passieren, dass die berufliche Ausbildung zu einem Auslaufmodell werde, erklärte der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Wolfgang Waldmüller, in dem Blatt. Auch die oppositionelle Fraktion Freie Wähler/BMV ist für ein solches Angebot. Die Regierungspartei SPD hält sich der "Ostsee-Zeitung" zufolge noch bedeckt.

Die AfD warnte unterdessen vor zu hohen Ausgaben des Landes. "Die Landesregierung will in 2020 1,1 Milliarden Euro mehr ausgeben als in 2019", sagte der Abgeordnete der größten Oppositionsfraktion AfD, Gunter Jess. Das seien 15 Prozent mehr als 2019. "Die vergleichsweise umsichtige Finanzpolitik seit 2006 ist Geschichte." Die Risikovorsorge im Haushalt sei "sehr bescheiden". Es gebe eine Konjunkturausgleichsrücklage von 500 Millionen Euro, was bestenfalls für ein schlechtes Jahr reiche. "Die Landesregierung geht bewusst ins Risiko und handelt nicht nachhaltig", meinte Jess. Es gebe internationale Risiken für die Wirtschaft, wie ein No-Deal-Brexit oder die US-Handelspolitik.

Als Kostentreiber gelten auch die Umsetzung von Wahlversprechen wie die Einführung beitragsfreier Kitas, die Erhöhung des kommunalen Finanzausgleichs um 320 Millionen Euro und die Einstellung zusätzlicher Polizisten. Zudem gibt es 50 Millionen Euro extra für die Feuerwehren. Und auch der Bildungsetat wurde noch einmal deutlich aufgestockt, um 200 Millionen Euro, die über vier Jahre abfließen sollen. Zu Mehrausgaben führen aber auch die Tarifsteigerungen im Öffentlichen Dienst. Neue Schulden will das Land wie schon seit 2006 nicht machen. Zudem gilt von 2020 an die Schuldenbremse.