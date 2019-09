Feuerwehr findet Toten bei Brand in Mehrfamilienhaus

Neustrelitz. Während der Löscharbeiten eines Feuers in einem Mehrfamilienhaus in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat die Feuerwehr am Sonntag einen toten Mann gefunden. Er sei noch nicht identifiziert worden, teilte die Polizei mit. Die genaue Todesursache soll nun ein Gerichtsmediziner klären.

Das Feuer brach im ersten Obergeschoss aus. Neun Menschen und ein Hund wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht, sie wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung behandelt. 30 weitere Bewohner verließen das Haus eigenständig, sie konnten nach den Löscharbeiten wieder zurückkehren. Zehn Wohnungen seien nach Polizeiangaben nicht mehr bewohnbar. Polizei, Feuerwehr und Sanitäter waren mit insgesamt 62 Einsatzkräften vor Ort. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.