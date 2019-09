Kokert: Wahlergebnisse bieten keinen Anlass zu Jubel

Schwerin. Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg bieten nach Ansicht des CDU-Vorsitzenden von Mecklenburg-Vorpommern, Vincent Kokert, keinen Anlass zu Jubel. Die Große Koalition in Sachsen hat keine Mehrheit mehr, Rot-Rot in Brandenburg ebenfalls nicht, sagte Kokert am Sonntag. Die Mehrheitsfindung werde in beiden Bundesländern schwierig.

Der Vertrauensverlust in die Politik sei mit Händen zu greifen. "Ich erwarte, dass sich die Regierungsfindung in Dresden und Potsdam besonnen und ohne Ideologiedebatten vollzieht", betonte er.