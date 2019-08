Saisonfinale bei Sommer-Open-Airs eingeläutet

Grevesmühlen/Zinnowitz. Die Saison auf den Freilicht-Bühnen in Mecklenburg-Vorpommern neigt sich dem Ende entgegen. Heute hissen die Piraten in Grevesmühlen letztmals die Fahne und verabschieden sich mit einem besonderen Spektakel von ihren Zuschauern. Die aktuelle Episode des Freibeuter-Abenteuers "Unter falscher Flagge" hatte zehn Wochen lang auf dem Programm gestanden. Im vergangenen Sommer kamen zu den Grevesmühlener Piraten, deren Abenteuer mit vielen Stunts und Spezialeffekten garniert sind, knapp 65 000 Zuschauer.

Auch die Vineta-Saga auf der Insel Usedom wird für diesen Sommer beendet. Heute führen die Schauspieler der Vorpommerschen Landesbühne Anklam das Stück "Vineta - Der Klang des Goldes" zum letzten Mal auf der Ostseebühne in Zinnowitz auf. Das publikumsstärkste Open-Air-Theater im Land sind die Störtebeker-Festspiele auf Rügen mit rund 300 000 Zuschauern pro Saison. In diesem Jahr wird noch eine Woche bis zum 7. September auf der Freilichtbühne in Ralswiek gespielt.