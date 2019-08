Backhaus: Kommunen müssen sich gegen Starkregen schützen

Schwerin. Nach zwei Tagen mit örtlichem Starkregen hat Agrarminister Till Backhaus (SPD) die Kommunen aufgefordert, sich besser gegen die Wetterphänomen zu wappnen. Starkregen sei ein lokal auftretendes Problem, das auch nur lokal gelöst werden könne, sagte Backhaus am Donnerstag. Angesichts Klimawandels würden Wetterextreme häufiger werden, doch die Kommunen seien nicht zum Nichtstun verdammt. Für eine nachhaltige Be- und Entwässerung von Siedlungen müssten alle umliegenden Gewässer betrachtet werden, was gemeinsames Planen und Agieren über Gemeindegrenzen hinweg erfordere. Sein Ministerium habe bereits 2015 Handlungsempfehlungen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen veröffentlicht.

Bei Unwettern am Dienstag und Mittwoch hatte es in Schwerin und Rostock teils Überflutungen gegeben. In Schwerin mussten die Einsatzkräfte allein am Mittwochabend mehr als 200 Mal ausrücken.