Tag der Vermissten: Tausende suchen nach Angehörigen

Schwerin. Auch 74 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs suchen noch immer tausende Menschen Gewissheit über den Verbleib ihrer Angehörigen. Im ersten Halbjahr 2019 seien fast 4800 Anfragen beim Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes eingegangen, teilte der Landesverband zum Internationalen Tag der Vermissten am 30. August mit. "Das Interesse in vielen deutschen Familien an dem Schicksal ihrer im Krieg oder durch Vertreibung vermissten Angehörigen ist nach wie vor sehr groß. Viele wollen Klarheit darüber, was damals wirklich passiert ist", sagte DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt. Man rechne wie im Vorjahr mit insgesamt rund 9000 Fällen.

Die Suchanfragen zu aktuell in Kriegs- und Krisengebieten vermissten Personen gingen dagegen leicht zurück. Gut 1000 solcher Anfragen wurden im ersten Halbjahr bearbeitet, im ganzen Jahr 2018 seien es knapp 2300 gewesen, sagte Hasselfeldt. "Für uns besteht bei der Suche die größte Schwierigkeit darin, dass die suchenden Personen oftmals nicht sagen können, in welchem Transit- oder Zielland sie ihre Angehörigen vermuten", erklärte Dorota Dziwoki, Chefin der DRK-Suchdienst-Leitstelle. Weltweit werden den Angaben zufolge derzeit mehr als 140 000 Menschen gesucht, was vor allem mit den Konflikten im Nahen Osten, insbesondere im Jemen, zusammenhänge.