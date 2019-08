Arbeitsagentur legt neue Daten zur Beschäftigungslage vor

Kiel/Schwerin. Die jährliche Sommerdelle am Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern war bisher kaum zu spüren. Am Donnerstag (10.00 Uhr) legt die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit die aktuellen Beschäftigungsdaten für August vor. Experten erwarten nur geringe Veränderungen zum Vormonat. Im Jahresvergleich gilt aber ein weiterer Rückgang der Arbeitslosenzahl als sicher.

Im Juli waren in Mecklenburg-Vorpommern 54 944 Erwerbslose gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 6,7 Prozent und damit weiterhin deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Vor einem Jahr hatte es im Nordosten noch 60 615 Erwerbslose gegeben.