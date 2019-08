Sachverständigen-Anhörung bei Stralsunder Mord-Prozess

Stralsund. Mit der Anhörung der psychiatrischen Sachverständigen wird am Donnerstag (9.00 Uhr) im Stralsunder Landgericht der Prozess um den Mord an der 18-jährigen Maria in Zinnowitz auf Usedom fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft wirft zwei 19 und 21 Jahre alten Männern vor, die schwangere 18-Jährige im März heimtückisch und aus Mordlust getötet zu haben. Sie wollten einen Menschen sterben sehen, hieß es in der Anklage.

Die Sachverständigen sollen Auskunft über die Schuldfähigkeit der Angeklagten geben. Während der Ältere seit seiner Verhaftung vier Wochen nach der Tat in Untersuchungshaft sitzt, ist der Jüngere seit Mitte Mai in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Am ersten Prozesstag hatte der 19-Jährige ein umfassenden Geständnis abgelegt und die Schuld weitgehend auf sich genommen. Danach habe er das Verbrechen geplant und in die Tat umgesetzt. Der Mitangeklagte habe nur die Beine des Opfers festgehalten. Am dritten Verhandlungstag schwenkte der 19-Jährige dann aber um und beschuldigte den 21-Jährigen der Mittäterschaft.