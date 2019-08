Debatte um Fortbestand der Kurabgabe

Schwerin. Die von Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) neu angefachte Debatte zur Zukunft der Kurtaxe in Mecklenburg-Vorpommern hat ein geteiltes Echo ausgelöst. Die oppositionelle Linke unterstützte den Vorschlag zur Abschaffung der Abgabe, mahnte allerdings an, dass die betroffenen Kommunen auch künftig finanziell in der Lage sein müssten, die touristische Infrastruktur zu erhalten und zu verbessern. Meyer hatte in einem Beitrag der "Ostsee-Zeitung" (Dienstag) die von Feriengästen erhobene Kur-Abgabe als "Relikt aus dem letzten Jahrhundert" bezeichnet. Er votierte dafür, stattdessen von Firmen, die vom Tourismus profitieren, eine Abgabe zu erheben. Der Bund der Steuerzahler Mecklenburg-Vorpommern erklärte, er halte keine der Abgaben für richtig. Auch die Landtagsfraktion Freie Wähler/BMV lehnte Pläne ab, Tourismus-Unternehmen zusätzlich zur Kasse zu bitten.