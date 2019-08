Polizei findet Cannabis-Plantage mit 100 Pflanzen

Rostock/Siemersdorf. Ein mutmaßlicher Drogendealer ist in Siemersdorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) festgenommen worden. Der 34-Jährige aus Rostock sei am Montag in einem Einfamilienhaus dingfest gemacht worden, in dessen Dachgeschoss eine Plantage mit rund 100 Cannabispflanzen betrieben worden sei, teilten die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Rostock am Dienstag mit. Auf das Haus waren die Ermittler nach eigenen Angaben durch einen Zeugenhinweis aufmerksam geworden. Dem Verdächtigen werde Drogenhandel in erheblicher Menge vorgeworfen.