Wegen Wasserschäden an Schule: Berufsschüler müssen umziehen

Bad Doberan/Rostock. Rund 140 Schüler der Berufsschule Bad Doberan müssen vom 2. September an für ihren Unterricht nach Rostock pendeln. In ihrer Schule sollen die 10. und 11. Klassen des Gymnasiums Bad Doberan unterrichtet werden, das nach Überflutungen von Starkregen schwer beschädigt wurde, wie der Landkreis Rostock am Montag mitteilte. Die betroffenen Schüler müssen nun in die Berufsschule für Dienstleistungen und Gewerbe in Rostock umziehen.

Das Gymnasium war bei heftigen Regenfällen am 31. Juli stärker beschädigt worden als zunächst angenommen. Das große Hofgebäude bleibe deshalb bis zum Beginn des zweiten Schulhalbjahr Ende Februar 2020 geschlossen, hatte der Landkreis vergangene Woche erklärt. Das Erdgeschoss muss demnach umfangreich saniert werden. Zudem sei das Gebäude nun von Schimmel befallen. Mehrere Hundert Schüler, für die das Schuljahr teilweise mit Schulausfall begann, werden auf Ersatzstandorte im Ort und Umland verteilt.