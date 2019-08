Oberbürgermeisterwechsel in Rostock - Amtseid am Mittwoch

Rostock. Der künftige Oberbürgermeister der Hansestadt Rostock, Claus Ruhe Madsen, wird in der Bürgerschaftssitzung am kommenden Mittwoch seinen Amtseid ablegen. Er werde anschließend die Ernennungsurkunde durch die Präsidentin der Bürgerschaft, Regine Lück, und Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) überreicht bekommen, teilte die Stadt am Freitag mit. Die Übergabe des Amtes erfolge mit Wirkung zum 1. September.

Der dänische Staatsbürger Madsen war am 16. Juni als Sieger der Oberbürgermeisterwahl hervorgegangen. Er hatte sich mit 57,1 Prozent der Stimmen gegen den Rostocker Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) durchgesetzt. Es ist das erste Mal, dass eine deutsche Großstadt von einem Oberbürgermeister ohne deutschen Pass geführt wird.