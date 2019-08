Hansa Rostock unter Druck: Punkt in Ingolstadt Pflicht

Rostock. Hansa Rostock steht nach nur fünf Spieltagen der 3. Fußball-Liga bereits unter Druck. Das Team von Trainer Jens Härtel muss heute Abend beim FC Ingolstadt unbedingt punkten, um die Abstiegsplätze zu verlassen. "Es wird schwer für uns, aber jedes Spiel geht bei 0:0 los. Wir wollen etwas mitnehmen", sagte Trainer Jens Härtel vor dem Gastspiel beim ungeschlagenen Tabellenführer.

Hansa muss möglicherweise auf Kapitän Julian Riedel verzichten. Der Innenverteidiger laboriert an Innenbandproblemen. In Tanju Öztürk ist ein weiterer Stammspieler aus der Rostocker Defensive angeschlagen. Dagegen steht Mirnes Pepic vor einer Rückkehr in den Hansa-Kader. Der Mittelfeldspieler war für das vergangene Heimspiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach (0:1) aus disziplinarischen Gründen suspendiert worden.