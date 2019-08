Neues EU-Engagementprogramm "Europäisches Solidaritätskorps"

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese hat in Schwerin zusammen mit der Agentur "Jugend für Europa" das neue EU-Engagementprogramm "Europäisches Solidaritätskorps" vorgestellt. Das Programm richtet sich an Menschen zwischen 18 und 30 Jahren, die sich für ein "soziales und vielfältiges Europa" engagieren möchten. Dies sei im Rahmen des Solidaritätskorps in Freiwilligendiensten, Jobs, Praktika oder durch eigene lokale Initiativen möglich. Laut Informationen des Sozialministeriums beträgt das Budget für das Programm bis zum Jahr 2020 375,6 Millionen Euro und soll danach weitergeführt werden.