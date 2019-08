Toter nach Hausbrand identifiziert

Gorlosen. Der beim Brand eines Wohnhauses in Gorlosen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) am Samstagabend gefundene Tote ist identifiziert. Nach einer Obduktion ist nun klar, dass es sich um einen vermissten 59-jährigen Hausbewohner handelt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Das Feuer war im Dachstuhl des Hauses ausgebrochen. Mittlerweile gehen die Ermittler nach eigenen Angaben von fahrlässiger Brandstiftung aus. Eine Nachbarin hatte einen anderen Bewohner des Hauses noch warnen können, so dass er sich in Sicherheit bringen konnte.