Personalkosten bleiben Streitthema bei neuem Kita-Gesetz

Schwerin. Die Kostenverteilung bei der künftigen Kita-Finanzierung bleibt zwischen Kommunen und Land umstritten. Zwar verwies Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Mittwoch in einer Mitteilung darauf, dass das Land mit Beginn der Beitragsfreiheit zum 1. Januar 2020 seinen Finanzierungsanteil von bislang 43,43 auf 54,5 Prozent aufstocke. Doch beklagen die Kommunen eine zu geringe Bemessung der Personalkosten.

Einem Bericht der "Ostsee-Zeitung" (Mittwoch) zufolge will die Regierung 79 Prozent des aktuellen Tariflohns als Basis nehmen. Während in kommunalen Kitas Löhne gemäß dem öffentlichen Dienst gezahlt werden, liegen die Löhne bei Kitas in freier Trägerschaft meist deutlich darunter.

Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) rechnet mit Mehrkosten für seine Stadt von drei Millionen Euro. Über das neue Kita-Gesetz, das zum neuen Jahr in Kraft treten und dann Eltern vollständig von Gebühren befreien soll, wurde am Mittwoch im Sozialausschuss des Landtags beraten. In der Plenarsitzung Anfang September soll es dann beschlossen werden.