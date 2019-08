Weniger Müll auf Deponie Ihlenberg: Schließungstermin 2035

Schwerin. Als Reaktion auf einen internen Prüfbericht, der massive Grenzwertüberschreitungen bei Mülllieferungen offenbart hatte, wird die Landesregierung das Betreiberkonzept für die landeseigene Abfalldeponie Ihlenberg (Nordwestmecklenburg) ändern. So werde künftig kein Sondermüll mehr aus den Ausland, aus Süd- oder Westdeutschland am Ihlenberg angenommen, sagte Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) am Dienstag in Schwerin.

Die abgenommene Müllmenge solle pauschal um 25 Prozent reduziert, der Erlösausfall durch höhere Gebühren für stark belastete Abfälle aus dem norddeutschen Raum kompensiert werden. Eine Schließung vor dem bislang angestrebten Jahr 2035 soll es aber nicht geben. Grundlage der Planungen ist laut Meyer der Abschlussbericht des von der Regierung eingesetzten Sonderbeauftragten für den Ihlenberg, Tilmann Schweisfurth. Das Gutachten, das mehrere Ausstiegsszenarien aufzeigt, sei vom Kabinett zur Kenntnis genommen worden. Noch im September werde die Ministerrunde konkrete Maßnahmen für die Zukunft der Deponie auf den Weg bringen.