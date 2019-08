Elch durchstreift Vorpommern

Greifswald/Pasewalk. Ein Elch aus Brandenburg hat in der Nacht zum Mittwoch bei Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) die Grenze nach Mecklenburg-Vorpommern überquert. "Nach Fotos, welche Autofahrer von dem imposanten Wildtier machen konnten, handelt es sich um ein starkes männliches Jungtier", sagte der Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Achim Froitzheim. Er warnte, dass Elche über enorme Kräfte verfügen und keine Streicheltiere sind. Man sollte sich ihnen nicht nähern. Die Naturschutzbehörde freue sich aber über genaue Ortsangaben bei Sichtungen, sagte Froitzheim.

Junge Elchbullen gehen vermutlich auf Wanderschaft und suchen nach Weibchen und einem eigenen Revier. So weit im Westen werden die Tiere aber nicht fündig. In MV tauchen immer wieder im Sommer Exemplare auf. Elche sind heute in Polen heimisch, auch in Brandenburg gibt es den Angaben zufolge wieder eine kleine etablierte Population. Die letzten heimischen Elche im Nordosten sollen in den Nachkriegsjahren gelebt haben und fielen vermutlich der Jagd zum Opfer.