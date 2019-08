Fußgängerin in Boizenburg von Auto erfasst: Schwer verletzt

Boizenburg. Eine Fußgängerin ist am Montagvormittag in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen soll der Autofahrer die 67-Jährige übersehen haben, als sie die Straße überquerte, wie die Polizei mitteilte. Das Unfallopfer wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hamburg geflogen. Der 26-jährige Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug sei ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro entstanden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauerten zunächst noch an.