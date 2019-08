Schulstart bei Ferienwetter: Leicht gestiegene Schülerzahl

Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern hat am Montag wieder die Schule begonnen. Bei sommerlichem Wetter machten sich am Morgen landesweit mehr als 151 000 Schüler auf den Weg zum Unterricht. Die Schülerzahl stieg damit gegenüber dem Vorjahr leicht. An Straßenrändern mahnten großflächige Plakate die Autofahrer zu besonderer Vorsicht. Vor vielen der 562 Schulen im Land wachte die Polizei darüber, dass die Geschwindigkeitsbegrenzungen eingehalten werden und Rücksicht auf die Kinder genommen wird. Für 13 800 Erstklässler war der Montag der erste reguläre Schultag und der Weg zur Schule noch ungewohnt. Nach Angaben des Innenministeriums wurden am Vormittag keine Probleme im Zusammenhang mit dem Schulstart bekannt. Das Land hatte nach Angaben von Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) mehr als 600 Lehrer neu eingestellt, um einen möglichst reibungslosen Unterrichtsbeginn zu gewährleisten.