Autofahrer rammt bei Fluchtversuch Streifenwagen

Lübtheen. Ein unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehender Mann hat in Lübtheen im Landkreis Ludwigslust-Parchim mit seinem Auto einen Streifenwagen gerammt. Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntag habe der 33-Jährige zunächst angehalten, dann aber habe er versucht, mit seinem Wagen zu fliehen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Polizisten hätten den Mann mit ihrem Streifenwagen verfolgt. Als der Mann abgebogen sei, habe er mit seinem Wagen das Polizeiauto gerammt und sei gegen einen parkenden Wagen gestoßen. Der Mann habe versucht, zu Fuß weiter zu fliehen. Die Beamten hätten ihn festgenommen. Laut Polizei hatte der Mann keinen gültigen Führerschein.