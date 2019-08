Trockenheit kein Problem für Winzer: Stare machen Ärger

Rattey/Lodmannshagen. Trockenheit ist kein Thema für die Winzer im Osten Mecklenburg-Vorpommerns. Probleme machen die Stare. Um die Ernte zu schützen, hüllt Jacqueline Bülow in Lodmannshagen bei Wolgast (Vorpommern-Greifswald) die Rebstöcke in Netze. "Die Färbung des Weins hat schon eingesetzt, in knapp zwei Wochen ist er komplett blau", schätzte sie. Dann erkennen die Stare die Beeren zwischen den grünen Blättern. Auch im Weingut Schloß Rattey (Mecklenburgische Seenplatte) liegen Vogelschutznetze, Soundmaschinen mit Schreien und Drachen in Form von Greifvögeln bereit. "Sobald die Stare etwas Rotes sehen, sind sie alarmiert", sagt Leiter Stefan Schmidt. Die Winzer rechnen in diesem Jahr mit einer normalen bis guten Ernte. Nach den Frösten im Mai sah es zumindest in Rattey gar nicht danach aus.