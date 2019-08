Schulstart in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin. Nach sechs Wochen Sommerferien beginnt am Montag in Mecklenburg-Vorpommern wieder der Unterricht. Zum Schulstart werden an den 562 öffentlichen und freien allgemeinbildenden Schulen im Land insgesamt 151 600 Schüler erwartet und damit etwa 1300 mehr als im Vorjahr. Rund 13 800 Erstklässler waren bereits am Samstag bei den feierlichen Schuleinführungen auf ihren neuen Lebensabschnitt eingestimmt worden. Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) zeigte sich zuversichtlich, dass zum Schulstart an den staatlichen Schulen genügend Lehrer sein werden und der "Pflichtunterricht vom ersten Schultag an abgesichert ist". In den Vorjahren hatte es teilweise Klagen über Stundenausfall schon am Anfang des Schuljahres gegeben.

Kraftfahrer sind für die kommenden Wochen zu besonderer Vorsicht aufgerufen. Vor allem Erstklässler, die erst noch ihren Schulweg einüben müssten und Gefahren mitunter nicht erkennen, bedürften besonderer Rücksichtnahme, hieß es. Die Polizei kündigte landesweit verstärkte Geschwindigkeitskontrollen in der Nähe von Schulen an.