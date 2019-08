Hanse Sail geht zu Ende: Veranstalter bislang zufrieden

Rostock. Die 29. Hanse Sail geht am Sonntag zu Ende. Das viertägige maritime Spektakel hat an den ersten drei Tagen die Erwartungen der Veranstalter bereits erfüllt. Wie an den Vortagen werden die meisten der rund 170 angemeldeten Schiffe zur gemeinsamen Ausfahrt im Stadthafen und in Warnemünde ablegen. Einer der Höhepunkte wird die sogenannte Crewparade in Warnemünde sein. Dabei werden je 29 Matrosen der sechs anwesenden internationalen Schulschiffe mit ihren Nationenflaggen durch Warnemünde und am Alten Strom entlang gehen.

Zudem gibt es das Match Race. Dies ist eine Regatta zweier Großsegler ähnlicher Bauart, der "Ide Min" aus den Niederlanden und der "Greif" aus Greifswald. Das Treiben sei vom Strand aus gut zu beobachten, hieß es von den Organisatoren.