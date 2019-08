Schwesig: Rot-Rot-Grün im Bund, wenn die Inhalte stimmen

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommerns Regierungs- und SPD-Landeschefin Manuela Schwesig hat gelassen auf die neuen Diskussionen um ein mögliches rot-rot-grünes Bündnis auf Bundesebene reagiert. "Ich wundere mich über die Debatte und die Aufregung. Es ist lange bekannt, dass die SPD ein solches Bündnis nicht ausschließt, wenn die Inhalte stimmen", sagte Schwesig, die auch eine von drei kommissarischen SPD-Bundesvorsitzenden ist, am Freitag in Schwerin.

Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern hatte 1998, damals noch gegen massive Widerstände der Bundesspitze, die erste rot-rote Landesregierung mit der Linken/PDS gebildet. Das von Harald Ringstorff geführte Bündnis hielt acht Jahre lang. Schwesig, die damals noch nicht in der Politik war, verwies auch auf Bremen. Dort ist erstmals in einem westdeutschen Bundesland unter Beteiligung der Linken ein rot-rot-grünes Bündnis zustanden gekommen.

Neben der zweiten kommissarischen SPD-Vorsitzenden Malu Dreyer hatte auch Generalsekretär Lars Klingbeil ein Bündnis mit Grünen und Linken zur Option erklärt. Union und FDP machten daraufhin am Freitag Front gegen das Liebäugeln der SPD mit einem solchen rot-rot-grünen Regierungsbündnis. Während die Linke solche Überlegungen begrüßte, hielten sich die Grünen bislang mit Reaktionen zurück.