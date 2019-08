Schuleinführungen für 13 800 Erstklässler in MV

Schwerin. 13 800 Erstklässler in Mecklenburg-Vorpommern dürfen am Samstag in ihren Klassenzimmern schon einmal probesitzen und sich mit ihren Banknachbarn anfreunden. Traditionell laden alle Grundschulen im Nordosten Kinder und Eltern schon am Wochenende vor dem offiziellen Schulstart zu feierlichen Einschulungen ein. Dabei werden auch die Schultüten überreicht.

Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) wünschte allen Schülern, Eltern und Großeltern sowie auch den Lehrern eine schöne Feier und einen guten Start in eine erfolgreiche Bildungslaufbahn. "Die Kinder können es kaum erwarten, dass die Schule endlich losgeht, denn sie wollen gerne Lesen, Schreiben, Rechnen lernen", zeigte sich die Ministerin in einer am Freitag verbreiteten Mitteilung überzeugt. Sie selbst wolle an den Einschulungsfeiern in der Rostocker Sankt Georgs-Grundschule teilnehmen.

Das neue Schuljahr startet in Mecklenburg-Vorpommern am Montag, dem 12. August. Dann beginnt für rund 151 600 an den 562 allgemein bildenden Schulen des Landes der reguläre Unterricht. Die Schülerzahl liegt um etwa 1300 über dem Vorjahreswert. Der Zuwachs an den Schulen in freier Trägerschaft ist dabei prozentual erneut höher als an den staatlichen Schulen. Inzwischen besuchen im Nordosten 18 000 Kinder und Jugendliche eine Privatschule. Das sind 12 Prozent.