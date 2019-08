25. Kleinkunstfestival "Kleines Fest im großen Park" beginnt

Ludwigslust. Das Kleine Fest im großen Park beginnt am Freitag im Schlosspark von Ludwigslust. Bis zu 18 000 Besucher werden zu den beiden Open-Air-Veranstaltungen am Freitag- und Samstagabend insgesamt erwartet. Der Samstag ist bereits seit längerem ausverkauft, für den Freitag gibt es nach Angaben der Veranstalter noch Karten.

Internationale Künstler und Ensembles stehen zur Unterhaltung der Gäste auf rund 25 Bühnen und als Walking Acts bereit: Die Darbietungen reichen von Artistik über Akrobatik und Kabarett bis hin zu Comedy, Clownerie, Marionettentheater und Pantomime. Zum Abschluss gibt es jeweils ein Feuerwerk. Im vergangenen Jahr musste dieser Schluss-Höhepunkt wegen Trockenheit abgesagt werden.

Auch in diesem Jahr stellt die Trockenheit die Veranstalter vor Herausforderungen: Nach dem Abbruch eines 18 Meter langen Astes von einem Baum auf dem Gelände der Freilichtbühne in Schwerin mit 29 Verletzten Ende Juli wurden wenige Tage vor dem Kleinen Fest die Bäume in Ludwigslust noch einmal mit Blick auf die mögliche Gefahr von Sommerbruch überprüft. Mehrere Bühnen seien sicherheitshalber um einige Meter versetzt und zwei Bäume abgesperrt worden, sagte ein Sprecher des Festivals.