Wirtschaftsministerium sucht Bewerber für Technologiepreis

Schwerin. Für den diesjährigen Ludwig-Bölkow-Technologiepreis des Landes werden noch Bewerber gesucht. Das Wirtschaftsministerium sowie die Industrie- und Handelskammern des Landes locken mit einem Preisgeld von 10 000 Euro. Bewerbungsschluss sei der 31. August, teilte das Ministerium am Montag in Schwerin mit.

Teilnehmen können demnach Unternehmen, Einzelpersonen und Projektgruppen von Forschungseinrichtungen aus dem Land. "Mit dem Preis wollen wir die erfolgreiche Umsetzung von der Forschung und Entwicklung zur wirtschaftlichen Nutzung eines Produktes, eines Verfahrens oder einer Dienstleistung auszeichnen", erklärte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Die Auszeichnung soll am 23. Oktober in Greifswald vergeben werden.

Im vergangenen Jahr ging der Preis an die GWA Hygiene GmbH aus Stralsund für ihr Projekt "Digitaler Assistent für die Krankenhaushygiene". Dabei wird eine Platine in handelsübliche Hygienespender eingebaut. Das Personal trägt einen Transponder. So kann die Betätigung von Hände-Desinfektionsmittelspendern kontrolliert werden. Ein Sonderpreis für Digitalisierung ging an Philipp Engel von der Hochschule Neubrandenburg für ein Projekt zur messtechnischen Überwachung von Brücken, Tunneln und Steilküsten.