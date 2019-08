Bildungsministerin zuversichtlich für kommenden Schulstart

Schwerin. Die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern starten nach den Worten von Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) mit genügend Lehrern in das neue Schuljahr. Bislang seien etwa 600 neue Pädagogen eingestellt worden und in der noch verbleibenden Woche werde es weitere Einstellungen geben. "Ich gehe davon aus, dass der Pflichtunterricht vom ersten Schultag an abgesichert ist", sagte Martin am Montag in Schwerin. Die Zahl der Lehrer an den allgemeinbildenden Schulen werde gegenüber dem vorigen Schuljahr um etwa 300 auf 11 800 steigen. Dies sei auch eine Reaktion auf die wachsende Schülerzahl. Zum Schulstart am 12. August werde mit insgesamt 151 600 Schülern gerechnet, ein Plus von etwa 1300. Bereits am Samstag werden 14 600 Erstklässler eingeschult.