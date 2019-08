Prozess um brutale Geiselnahme beginnt in Rostock

Rostock. Vor dem Rostocker Landgericht müssen sich von Dienstag an zwei Männer für eine brutale Geiselnahme, Raub und gefährliche Körperverletzung verantworten. Die 35 und 63 Jahre alten Angeklagten sollen im März in Lalendorf (Landkreis Rostock) einen 39-Jährigen in die Gartenlaube des jüngeren Beschuldigten gelockt und schwer misshandelt haben, teilte das Landgericht am Montag mit. Dabei habe der Mann unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Er musste mehrere Tage auf der Intensivstation versorgt werden.

In der Laube soll zunächst einer der Beschuldigten das Handy des Geschädigten mit einer Axt zertrümmert und ihm ins Gesicht geschlagen haben. Dann hätten beide ihn gezwungen, sich auszuziehen und die Kleidung zerschnitten und verbrannt. Über zwei Stunden hätten sie ihr Opfer mit einem Axtstiel, der flachen Axtseite und den Fäusten geschlagen. Zudem habe er nackt für mehrere Minuten Holz hacken müssen, was einer Männer gefilmt habe. Letztendlich soll der 35-Jährige dem Mann zudem mit einer Kettensäge gedroht haben ihn zu zersägen und dass sie ihn und seinen Lebensgefährten umbringen würden, sollte er zur Polizei gehen.

Der 35-Jährige sitzt den Angaben zufolge seit der Tat in Untersuchungshaft und bestreitet die Vorwürfe. Der 63-Jährige habe sich bislang nicht geäußert und sei auf freiem Fuß.