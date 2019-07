Schwesig will mit AfD-Wählern ins Gespräch kommen

Neubrandenburg. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will mit AfD-Wählern ins Gespräch kommen, aber nicht auf AfD-Funktionäre zugehen. "Bei der AfD unterscheide ich sehr zwischen den Wählerinnen und Wählern und den Funktionären", sagte Schwesig dem "Nordkurier" (Mittwoch) in Neubrandenburg. Sie habe sehr dafür geworben, dass man sich sachlich mit der AfD austauscht. "Aber bei den AfD-Funktionären erlebe ich, dass sie ihr politisches Geschäft in der Regel nicht machen, indem sie eine inhaltliche Antwort liefern, sondern indem sie provozieren. Und so geht es nicht."