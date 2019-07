Jabel. Ein Unbekannter hat an der Mecklenburgischen Seenplatte mit seinem Fahrzeug eine Schrankenanlage der Bahn demoliert und ist geflohen. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, geschah der Vorfall kurz nach Mitternacht an einem Bahnübergang der Landesstraße 205 zwischen Jabel und Nossentin. Eine der Halbschranken an dem Übergang der Bahnstrecke Waren-Malchow sei verbogen, die andere Schranke komplett abgerissen.

Die Suche nach dem Unfallfahrzeug sei bisher ohne Erfolg geblieben. Nach ersten Ermittlungen - unter anderem ließen Spuren und Teile darauf schließen - soll es sich um einen Lastwagen oder einen Transporter handeln. Die Höhe des Schadens sei noch unklar. Polizisten hätten zeitweise den Bahnübergang gesichert.