Kühlungsborn. Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus sind im Badeort Kühlungsborn an der Ostsee viele Bewohner verletzt worden. 20 Menschen kamen mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Die Anwohner hörten demnach am Freitagabend zwei laute Knallgeräusche aus dem Keller, woraufhin dichter Rauch in die Treppenaufgänge des Hauses zog.

Die Feuerwehr war mit 51 Rettungskräften im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Alle 45 Wohnungen in dem Gebäude mussten wegen der starken Rauchentwicklung evakuiert werden. 20 Einsatzkräfte des Rettungsdiensts kümmerten sich um die verletzten Bewohner. Die Lüftungsarbeiten an dem Wohnhaus dauerten noch bis in die Nacht an.

Die Wohnungen in dem Haus waren nach dem Brand unbewohnbar. Nach Angaben der Polizei will der Bürgermeister der Stadt Kühlungsborn Ersatzquartiere für die Bewohner organisieren, die nicht bei Bekannten oder Verwandten unterkommen konnten. Wie es zu dem Feuer kam, stand zunächst nicht fest. Mehrere Elektrogeräte aus dem Keller seien beschlagnahmt worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Diese sollen untersucht werden, um herauszufinden, ob der Brand möglicherweise durch einen technischen Defekt entstanden sei. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.