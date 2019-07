Rügener Insel-Brauerei: Jedes zweite Bier ist alkoholfrei

Rambin. Die junge Rügener Insel-Brauerei hat in diesem Sommer erstmals alkoholfreie Biere im Sortiment. "Die sind so richtig eingeschlagen", sagt Betriebsleiter Frank Lucas. Die Nachfrage nach den vier neuen Sorten sei so groß, dass ihr Anteil bereits die Hälfte der Produktion ausmache. Die kleine handwerkliche Brauerei in Rambin produziert pro Woche etwa 120 000 Drittelliter-Flaschen, berichtet der Braumeister. Die Beliebtheit alkoholfreier Biere erklärt er vor allem mit dem Trend zu einer bewussteren Ernährung. Die aufwendigere Herstellung des alkoholfreien Bieres geht zulasten des herkömmlichen Bieres, von dem die Insel-Brauerei 15 Sorten anbietet. Durch die neuen Sorten habe sich die Gesamtproduktion um etwa 50 Prozent erhöht. Im August sollen vier neue Mitarbeiter das Team in Rambin verstärken. Derzeit hat die Brauerei 15 Beschäftigte sowie sieben Außendienstmitarbeiter.