Heißes Wetter lockt zahlreiche Menschen an Ostsee-Strände

Schwerin. Das heiße Sommerwetter hat am Donnerstag zahlreiche Menschen an die Ostsee-Strände gelockt. An Orten wie Binz, Grömnitz oder Warnemünde waren die Sandstrände voller Strandmuscheln, Decken und Handtücher, wie die Bilder von Live-Kameras bestätigen. Viele Strandbesucher kühlten sich in der circa 20 Grad warmen Ostsee ab. "Bei schönem Wetter gibt es mehr Spontan-Reisende, die zu den Stränden aufbrechen", sagte eine Sprecherin des Tourismusverbands Mecklenburg-Vorpommern.