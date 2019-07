Ritter kritisiert Informationspolitik zu "Nordkreuz"-Liste

Schwerin. Der Linken-Politiker Peter Ritter hält die Einschätzung der Ermittlungsbehörden für falsch, dass für Personen auf den Namenlisten der Prepper-Gruppierung "Nordkreuz" aktuell keine Gefahren bestehen. "Angesichts jüngster Ereignisse wie der Mord an Walter Lübcke, der Bombendrohung gegen die Parteizentrale der Linken in Berlin oder der Sprengstoffanschlag gegen eine Stadträtin der Linken in Zittau fällt es nicht nur mir schwer daran zu glauben, dass es keine Gefährdungsaspekte gibt", erklärte der Landtagsabgeordnete am Donnerstag in Schwerin.

Er reagierte damit auf die Antwort der Landesregierung auf die von ihm gestellte Kleine Anfrage mit dem Titel ""Feindesliste" der mutmaßlich rechtsterroristischen Gruppierung "Nordkreuz"". Darin hatte das Innenministerium Mecklenburg-Vorpommerns auf die "weitgehend einheitliche Einschätzung" von Bundes- und Landesbehörden verwiesen, "dass das (reine) Sammeln" von Informationen zu politisch Andersdenkenden "im Bereich der politischen Auseinandersetzung, insbesondere im rechts- und linksextremistischen Bereich, nicht unüblich ist. Dies geht in der Regel nicht mit einer unmittelbaren Gefährdungslage einher", heißt es wörtlich in der Antwort.

Ritter kritisierte, dass es zwei Jahre gedauert habe, bis die auf den Listen aufgeführten, vornehmlich aus dem linken Spektrum stammenden Personen darüber in Kenntnis gesetzt wurden. Eine solche Informationspolitik des Innenministers könne man nur "als schlechten Scherz oder als völliges Desaster" bezeichnen, betonte der Linken-Abgeordnete. Wie etwa 1200 weitere Personen im Land habe nun auch er erst jetzt ein Schreiben des Landeskriminalamtes erhalten.