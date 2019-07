Tödlicher Badeunfall in Boltenhagen

Boltenhagen/Wismar. Die Zahl der Badetoten in Mecklenburg-Vorpommern ist erneut gestiegen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam am Strand des Ostseebades Boltenhagen (Nordwestmecklenburg) ein 77-jähriger Mann ums Leben. Der Urlauber aus Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt) sei am Mittwochnachmittag mit Familienangehörigen schwimmen gegangen, dann aber auf eigenen Wunsch noch länger in der Ostsee geblieben. Kurze Zeit später sei er dann etwa 25 Meter vom Strand entfernt regungslos im Wasser treibend entdeckt und geborgen worden. Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und dann durch den alarmierten Notarzt blieben erfolglos.

Den Ermittlungen zufolge wurde Fremdverschulden zunächst ausgeschlossen, hieß es. Damit sind in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern bisher elf Menschen beim Baden ums Leben gekommen.