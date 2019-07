Senior fährt beim Ausparken in Pfandflaschenstelle

Schwerin. Ein 79-Jähriger ist in Schwerin mit seinem Auto rückwärts in einen Supermarkt gefahren. Er war mit dem Einkauf fertig und verlor beim Ausparken die Gewalt über sein Auto, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Den Angaben zufolge fuhr er mit dem der Wagen rückwärts in den Flaschenannahmen-Bereich des Supermarktes. Ein 75-jähriger Mann, der gerade am Automaten stand, wurde dabei am Bein verletzt. Der Schaden am Markt wurde auf 25 000 Euro geschätzt. Nach ersten Ermittlungen war der Schweriner Fahrer des Automatikwagens von der Bremse abgerutscht. Er und seine Beifahrerin blieben unverletzt.