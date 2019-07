Neubrandenburg. Die leeren Hallen des einstigen Panzerreparaturwerks in Neubrandenburg am Tollensesee werden von diesem Freitag an zum "musikalischen Kreativraum für junge Menschen". Anlass ist das erste "Detect Classic Festival", zu dem Musiker sowie viele Leute aus der Gründer- und Kreativszene an der Mecklenburgischen Seenplatte erwartet werden, wie ein Sprecher der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch erklärte.

"Detect" sei ein Experimentierfeld für junge Menschen, die nicht alles so lassen wollen, wie es ist. "Classic" stehe für Solo-Auftritte, Live-Electronica-Acts und Orchester, "Festival" bedeute auch Inspiration durch Gespräche, Workshops und Ausstellungen. Beteiligt sind unter anderem die junge norddeutsche philharmonie, das Jazz-Ensemble deep strings, Burnt Friedman, Pulsar Collective, Baba The Knife, Schlagzeuger Alexej Gerassimez sowie das STEGREIF.orchester. Anzeige HamburgerIMMOBILIEN.de Wundervoller neuwertiger Bungalow mit Ausbaureserve Dieses Haus in Wiemersdorf bietet neben der großzügigen Raumaufteilung, der sonnigen Terrasse auch einen schönen Garten. mehr Die Leitung haben Berliner: Jonny Knüppel und ttt-werkstatttraum, die auf "Erschaffung inspirierender und einzigartiger Räume" spezialisiert seien. Das Drei-Tage-Festival wird gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. "Es gibt wohl kaum einen besseren Ort, an dem sich Innovationskraft, Experimentierfreude und Kreativität so gut mit Klassik verbinden lässt", sagte Neubrandenburgs Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos). Die Festspiele wollen so unter anderem junges Publikum stärker für Klassik interessieren.