Verbot von Kunstrasen: Sportvereine besorgt

Schwerin. Bei den betroffenen Sportvereinen aus Mecklenburg-Vorpommern hat das möglicherweise drohende Verbot von Gummi-Granulat auf Kunstrasenplätzen große Besorgnis hervorgerufen. "Wir haben 15 Mannschaften. Wenn die alle auf unserem Naturrasen spielen, wäre der nach einer Woche hinüber, sagte Vereinschef Andreas Jahncke vom Doberaner FC der "Ostsee-Zeitung" in Rostock. Der Kunstrasenplatz des Vereins ist seit 2016 in Betrieb und hat 374 000 Euro gekostet. Allein 174 000 davon sind aus EU-Fördermitteln geflossen.

In die Freude über den neuen Kunstrasenplatz in Waren an der Müritz, der in der nächsten Woche übergeben werden soll, mischt sich ebenfalls die bange Zukunftsfrage. Warens Bürgermeister Norbert Möller (SPD) kritisierte die beabsichtigte Übergangsfrist im "Nordkurier" als "Verschwendung von Steuermitteln". Möller plädiert für einen Übergangsfrist von mindestens zehn Jahren.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es derzeit 83 Kunstrasenplätze, in Deutschland nach Angaben des Deutschen Fußball Bundes mehr als 6000. Aktuell berät die EU-Kommission über ein Verbot von Plastik-Einstreumaterial für Kunstrasensportplätze von 2022 an. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will sich für eine Übergangsfrist von sechs Jahren für bestehende Kunstrasenplätze einsetzen, sollte das Verbot kommen.