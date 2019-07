Ostsee Nächster Vermisstenfall am Strand von Warnemünde

Warnemünde. Am Ostseestrand von Warnemünde sind innerhalb weniger Tage zwei männliche Personen verschwunden. Zwei Tage, nachdem ein 13 Jahre alter Junge als vermisst gemeldet wurde, verlor sich am Sonntag auch die Spur eines 55 Jahre alten Mannes.

Ein aktuelles Bild von Berthold Vosbeck.

Foto: Polizei Rostock

Wie die Polizei Rostock am Montag mitteilte, wurde der Gesuchte Berthold Vosbeck letztmals gesehen, als er sich gegen 14.15 Uhr von einem Strandkorb in der ersten Reihe in der Nähe des Rettungsturms 1 zum Schwimmen ins Wasser begab.

Sowohl an Land als auch im Wasser wurde ergebnislos nach dem 55-Jährigen gesucht. Daher bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Hinweise.

Ein älteres Bild von Berthold Vosbeck.

Foto: Polizei Rostock

Beschrieben wird Berthold Vosbeck wie folgt:

circa 1,90 m groß

schlanke Figur

kurze, dunkle Haare

bekleidet mit blauer Badeshort

Die Polizei sucht nach dem vermissten 13 Jahre alten Leon Jelinski aus Rostock-Lichtenhagen.

Foto: Polizei

Auch nach Leon Jelinski wird weiter gesucht. Der 13-Jährige aus Rostock-Lichtenhagen war zuletzt am vergangenen Donnerstag am Warnemünder Strand gesehen worden.

In beiden Fällen bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock unter Telefon 0381/ 4916-1616, die Internetwache unter www.polizeimv.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

( HA )