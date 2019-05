Ein Delegierter geht an einem CDU-Logo vorbei.

Was sich bei den Landtags- und Bundestagswahlen 2016 und 2017 schon gezeigt hatte, bestätigte sich in Mecklenburg-Vorpommern nun auch bei den Europa- und Kommunalwahlen: Die einst großen Volksparteien verlieren an Vertrauen. Nutznießer sind AfD und Grüne.