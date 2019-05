Wahlen Wahlen in MV: Knapp 8000 Mandate zu vergeben

Wahlbriefe für die Kommunalwahl (gelb) und für die Europawahl (rosa) liegen in Postboxen.

Demokratie lebt vom Mitmachen. Fast 17 000 Bewerber drängen in die Kommunalvertretungen Mecklenburg-Vorpommerns, einige in das EU-Parlament. Über die Mandatsvergabe entscheiden am Sonntag die Wähler. Auch die müssen im Sinne lebendiger Demokratie mitmachen.