Parteien SPD will Osten als "Zukunftslabor" und Wähler zurückgewinnen

Ein "Zukunftsprogramm Ost" soll den neuen Bundesländern frischen Auftrieb geben - und den Sozialdemokraten gleich mit. In diesem Jahr stehen der SPD im Osten drei Landtagswahlen bevor - in Ländern, wo sie mit in der Regierung ist.