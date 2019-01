Linken-Fraktionschefin Eva-Maria Kröger und Sewan Latchinian, Intendant des Volkstheaters , treffen sich in Rostock.

Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum in immer mehr Städten heizt die Debatte um eine bessere Wohnungspolitik an. Die Linke fordert mehr staatliche Einflussnahme und warnt vor sozialer Spaltung und verfestigten Parallelwelten.