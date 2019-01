Landesdatenschützer droht mit Verbot von Kameraüberwachung.

Schwerin. Der Landesdatenschutzbeauftragte Heinz Müller hat ein Verbot der Videoüberwachung am Schweriner Marienplatz angedroht. "Nach wie vor hat das Innenministerium nicht nachgewiesen, dass die Sicherheit der Daten der Bürgerinnen und Bürger bei der Videoüberwachung des Marienplatzes gewährleistet ist", erklärte Müller am Mittwoch in einer Mitteilung. Bis zum 31. Januar müsse das Ministerium eine sogenannte Ende-zu-Ende- oder vergleichbare Verschlüsselung der Bilddaten sicherstellen. Die mit acht Kameras erhobenen Daten müssten bei der Funkübertragung zum Polizeizentrum Schwerin vor Missbrauch angemessen geschützt werden.

Die Kameraüberwachung läuft derzeit in einer Art Erprobungsphase. Müller drohte: "Wird meine Anordnung nicht vor einer Verlängerung des vorläufigen Wirkbetriebes oder einer sonstigen Anordnung zur Fortdauer der Videoüberwachung umgesetzt, werde ich ein Verbot der Videoüberwachung ohne weitere Anhörung oder Warnung verhängen." Der Marienplatz in Schwerin ist der erste öffentliche Platz in MV, der videoüberwacht wird. Er gilt als Kriminalitätsschwerpunkt.

Das Innenministerium erneuerte seine Auffassung, dass eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Daten bei der Übertragung ins Polizeizentrum nicht nötig sei. Die Überwachung sei nach dem Gesetz rechtmäßig, wenn alles Zumutbare zum Schutz der Daten veranlasst werde, sagte ein Sprecher von Innenminister Lorenz Caffier (CDU). Genau das setzten die Projektverantwortlichen um.

( dpa )

