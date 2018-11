Parteien SPD feiert Regierungsübernahme in Schwerin vor 20 Jahren

Die Bildung der ersten rot-roten Landesregierung galt seinerzeit als Tabubruch. Doch leitete der damalige SPD-Chef Ringstorff damit eine Periode ein, in der die SPD die Regierungszügel in MV in Händen hält. Seine Amtsnachfolgerin Schwesig hofft auf weitere 20 Jahre.