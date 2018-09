Defizite bei Erster Hilfe: Auffrischungskurse kaum genutzt

Schwerin. Das Deutsche Rote Kreuz in Mecklenburg-Vorpommern beklagt eine mangelnde Bereitschaft in der Bevölkerung, die Erste-Hilfe-Kenntnisse regelmäßig aufzufrischen. "Das Angebot an Kursen ist da, wird aber häufig nur unzureichend angenommen", konstatierte Bianca Meyer vom DRK-Landeverband am Dienstag in Schwerin. Sie verwies auf Studien, nach denen jeder zehnte Todesfall nach Verkehrsunfällen durch rechtzeitige und fachgerechte Soforthilfe am Unfallort hätte verhindert werden können.

"Die Erste Hilfe kann das entscheidende Bindeglied zur Lebensrettung durch den Arzt sein. Gerade in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern mit langen Anfahrtswegen ist entschlossenes und sicheres Zupacken wichtig", betonte Meyer und appellierte anlässlich des Welttages der Ersten Hilfe am 8. September, die Auffrischungskurse zu nutzen.

( dpa )

