Rostock. Mit der Vorlesung "Epilepsie - Gewitter im Gehirn" beginnt am heutigen Freitag (18.00 Uhr) die erste "24-Stunden Vorlesung" an der Universität Rostock. Bei dem Vorlesungsmarathon bieten insgesamt neun Referenten Vorträge aus den verschiedensten Themengebieten an. Dazu gehören neben der Medizin die Politik, Gesellschaft und Sozialwissenschaften. Dabei werde ein Teil der universitären Forschung und Lehre präsentiert wie etwa "Der Globale Populismus - Bestandsaufnahme und Erklärungsansätze", "Auf rechtem Kurs? Die Alternative für Deutschland in MV" oder "Nur die Liebe zählt. Oder: Wie viel Romantik steckt in Polyamorie?"

Zudem gibt es am frühen Samstagmorgen von 01.30 bis 03.00 Uhr Powerpoint-Karaoke. Dabei müssen die Referenten sich anhand ihnen unbekannten Powerpoint-Folien durch einen Vortrag hangeln. Anschließend wird der Filmklassiker "Rostock ganz unten" gezeigt, eine bedrückende Dokumentation aus Rostock im Jahr 1993.

( dpa )

